Il dottor Savona amava scherzare con gli specializzandi, anche provocandoli, senza però essere irridente verso la loro ingenuità. Così, con questo spirito, il cardiologo interrogò Gaia: “Hai mai visto un grande vaso come questo?”. La specializzanda del quarto anno era interdetta. Sul lettino era sdraiata una settantenne mandata dal medico di base per un ecocardiogramma. “A essere sincera, dottor Savona, io faccio fatica a capire che vaso è, tanto è dilatato”. Savona si compiacque “Brava! Meglio arrossire oggi che impallidire domani!”. Poi si rivolse alla paziente: “Signora, può raccontare per la centesima volta cosa le sta succedendo?”.

La signora si voltò verso Gaia e disse: “Vede, dottoressa, non ho mai sofferto di cuore. Fin da giovane dicevano che avevo un soffio, quello che hanno tutti. Da quando è nato il mio primo nipotino però, succede una cosa. Tutte le volte che me lo porto al petto lo sento vibrare. L’ho detto a mia figlia, che ha fatto visitare Luca, ed è sano per fortuna. Allora hanno detto che potevo essere io, uno scompenso di tiroide per la nascita del primo nipote e mi hanno portato dal mio dottore, mai visto prima, sa, non mi ammalo mai. Lui pensava che fosse l’ansia della neo nonna, poi mi ha visitata e ha detto che un soffio così non l’aveva mai sentito, un soffio che si sente senza quell’affare che ha lei attorno al collo e fa vibrare il petto”.

Savona la fermò. “Grazie signora. Allora Gaia, hai sentito? Un soffio antico che probabilmente era preceduto da un click, un soffio sistodiastolico con fremito, un aneurisma del diametro di otto centimetri che ci porterà in sala in men che non si dica e, ti dirò di più, che ci farà fare un ecocardiogramma anche al piccolo Luca, senza panico. Che cosa può essere?”.

La risposta della settimana precedente, quesito proposto dal dottor Pier Luigi Bartoletti (Perché nonna Giulia ha la febbre) è la seguente:

Gli esami fuori norma: gli “asterischi”, si riferivano a un aumento del diametro delle emazie (MCV), ad una diminuzione dei folati, della cobalamina e della vitamina D.

Il Covid non c’entra niente, ma una carenza alimentare si’, comunque la febbre e la diarrea erano dovuti al cibo, che la nonna Giulia aveva mangiato alla festa, probabilmente all’abbondante gelato di cui è ghiotta. Comunque a parte l’indigestione, il dato più serio, oltre alla carenza alimentare, è lo stato di agitazione e larvata depressione determinato dalla paura del Covid.