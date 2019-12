Ecco, ci risiamo. Del resto, con la ripresa della scuola, il freddo e il vento forte che ha soffiato in questi ultimi giorni, mi aspettavo che Aurora si ammalasse”: è quanto dice la mamma, entrando nello studio del pediatra. La bimba, di quasi 5 anni, ha il viso pallido, gli occhi arrossati e gonfi.

Con una mano si copre l’orecchio: è evidente che ha dolore. La mamma dice che la bambina ormai da quattro giorni ha la febbre, anche alta, soprattutto alla sera, qunin cui sfiora i 40°. In più si lamenta spesso di dolore all’orecchio destro e non vuole che nessuno glielo tocchi. Potrebbe essere stata la piscina, anche se la mamma le asciuga sempre bene i capelli. E poi Aurora negli ultimi giorni sembra non abbia più appetito: non vuole mangiare, beve un po’ di latte durante la giornata, ma solo se è tiepido. Non vuole neanche la spremuta di arancia, che fino a pochi giorni fa le piaceva tanto. Il pediatra invita Aurora a sdraiarsi sul lettino. La piccola all’inizio è diffidente e si nasconde dietro il cappotto della mamma. Ma il pediatra sa come prenderla. Alla frase “come sono belli i tuoi orecchini” Aurora acconsente a farsi visitare.

Ottenere ” i buchi alle orecchie”, come le sue compagne di classe, era stata infatti la prima vera conquista della bambina, nonostante i dubbi dei genitori.

Alla visita la gola appare solo lievemente arrossata: non può essere questo il motivo per cui Aurora non vuole mangiare. Anche le orecchie sono un po’ arrossate. Ma è quel rigonfiamento sotto l’orecchio destro, dietro la mandibola, ad attirare l’attenzione del dottore. Cosa avrà Aurora?

Le vostre risposte:

Aurora potrebbe avere una Parotite

Fernando Agrusti

Si tratta di parotite batterica

Gino Puccinelli

Parotite epidemica

Giulia Barranco

Parotite epidemica

dr Roberto Polisca-Urbino

Ha la ghiandola linfatica gonfia per infezione orecchio e gola

Paola Grilli

Aurora, a causa dei fori praticati ai lobi dell’orecchio,ha un’infezione al lobo dx e conseguentemente ha la ghiandola sottoauricolare dx infiammata.

Eloisa Mania

Infezione causata dai buchi nelle orecchie.

Enrichetta Guerra

Tattasi di parotite epidemica.

Ciro Parascandolo

Otomastoidite

Carlo Marciano’

Aurora potrebbe avere una scialoadenite.

Cristina Tantardini

La piccola Aurora potrebbe avere una otite acuta, complicata da mastoidite; da valutare anche una possibile iconcausa infettiva da applicazione dgli orecchini.

Giovanni Cappellari

Forse la piccola Aurora ha la Parotite da un lato solo; magari è possibile…

Carla De Wrachien







