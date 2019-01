«Speravo almeno con Flavia di non avere problemi… e invece anche lei è allergica!», dice la mamma al pediatra. Il dottore conosce bene Elisa, la madre di Flavia: è stata una delle sue prime pazienti. Elisa soffriva di rino-congiuntivite allergica in primavera. Anche i suoi due primi figli, Federico e Francesca, fin da piccoli hanno presentato sintomi di allergie. Federico, ad esempio, nei primi anni di vita ha avuto più episodi di broncospasmo, mentre Francesca tutt’oggi sta seguendo una dieta priva delle proteine del latte vaccino. «Dottore, mi ero illusa che Flavia non fosse allergica come tutti noi in famiglia, perché in questi anni era sempre stata bene. Da più di un mese, però, ha la pelle secca e continua a grattarsi». Il pediatra sospetta possa essere dermatite atopica e prescrive cure topiche a Flavia, raccomandando alla mamma di proteggerla sempre dal freddo. «Le basse temperature di questi giorni non la aiutano, ma speriamo che con queste creme Flavia migliori», conclude il pediatra, salutando la famiglia. Passano tre settimane e la signora Elisa riporta Flavia dal pediatra. Nonostante le cure, il prurito è così forte che quando Flavia si gratta esce il sangue.

Anche all’asilo la maestra è preoccupata perché la bimba spesso piange e si lamenta per il fastidio. Il dottore consiglia una visita dermatologica: «Forse il collega saprà consigliare una crema più specifica per la pelle di Flavia». La mamma è d’accordo e ringrazia il dottore. Ma mentre sta per uscire dallo studio ritorna indietro e chiede al pediatra se può farle l’impegnativa anche per gli altri figli. «Anche loro due hanno iniziato da una quindicina di giorni ad avere prurito. Non è forte come quello di Flavia, ma preferirei farli controllare.

Non vorrei che la situazione peggiorasse».