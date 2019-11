Inviate le risposte a rsalute @repubblica.it



Il paziente ha ingerito probabilmente l’anisakis attraverso alici marinate crude, piatto che viene condito con olio e peperoncino, parassita nelle carni del pesce azzurro .La prevenzione passa per l’uso nei ristoranti dell’abbattitore di Temperatura ma non tutti lo hanno, obbligatorio nelle pescherie. I sintomi cominciano dopo un giorno dall’infestazione e sn intestinali e gastrici.

Elena Merolla Elena Merolla Ostruzione cervico-uretrale da probabile ipertrofia prostatica

Giulia Barranco Potrebbe trattarsi di anisakidosi

Michele Rubertelli Prostatite acuta

Luigi Cozzolino A giudicare da sintomi e obiettività clinica secondo me si tratta di Epatite A.

Davide Avenoso I due coniugi, sig. Marcovaldo e Signora, potrebbero aver avuto una tossinferzione alimentare da Escherichia coli, con infezione urinaria per contiguità. Perchè non è stato prtescritto es. urine con urocoltura ancher al sig. Marcovaldo? Questi potrebbe avere infatti una iniziale pielonefrite destra. Non è chiaro poi se il problema emorroidario sia acuto (abuso di alcoolici e superalcoolici?) o cronico. Scusate la lunghezza, ma ci vorrebbe un supplemento di anamnesi!

Il signor Marcovaldo è un signore di 61 anni, sportivo, che ha festeggiato da pochi giorni il suo compleanno. Una cena con gli amici in un noto ristorante di pesce del litorale romano. Dopo un giorno, però, lui e la moglie hanno avuto una sindrome influenzale intestinale con delle coliche e una lieve alterazione febbrile, hanno telefonato al dottore che li ha rassicurati e consigliato una terapia sintomatica, una dieta leggera, in bianco. Dopo un giorno sia Marcovaldo che la moglie avvertono dei bruciori quando vanno ad urinare. Vanno dal dottore. «Buongiorno signor Marcovaldo, ancora con questa forma virale? Ha mangiato qualcosa di particolare ?». «C’è stata la mia cena di compleanno e abbiamo un po’ esagerato con il vino, un whisky alla fine e pesce con portate piccanti». Mia moglie soffre di cistite, ma io non ne ho mai sofferto. Anche le emorroidi mi danno fastidio, quando mi siedo sul water o in macchina sento una pesantezza ed un po’ di dolore». Il dottore visita la coppia. Il signor Marcovaldo ha anche un Giordano positivo a destra.«Meglio fare un’ecografia renale, magari ha dei calcoli. Per la signora esame urine». Nel frattempo vi prescrivo una terapia antibiotica. Per la signora, l’urinocultura è positiva, escherichia coli 1000.000 di colonie e molti leucociti nelle urine, l’antibiotico prescritto, una cefalosporina, non è stato efficace. Per Marcovaldo invece, una cosa meno veloce da trattare e che merita di essere approfondita.Cosa avrà il signor Marcovaldo?* medico di medicina generale e vice segretario nazionale Fimmg