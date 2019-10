Nonna Gina ha 76 anni; a parte gli acciacchi dell’età sta abbastanza bene, un po’ di pressione alta, una glicemia ballerina. Da qualche giorno però ha dolori articolari, come fosse un’influenza, ma il virus non è arrivato. Il medico di famiglia la visita: pressione in ordine, niente febbre, ma l’aspetto non lo convince. Sente il torace, alla base destra c’è un’ipofonesi, alcuni rumori umidi, nulla di preoccupante. «Come si sente?».«Mi sento tutte le articolazioni doloranti, non vorrei fosse quella malattia strana delle zanzare perché al mare quest’anno mi hanno punto tante volte e mia nipote ha letto su internet di questa cosa. Ho un po’ di affaticamento se salgo le scale, qualche colpo di tosse, ma poca cosa e una debolezza molto forte». «Le prescrivo una radiografia del torace e delle analisi, appena fatte ritorni, si misuri la febbre nel frattempo, eviti di prendere farmaci». Gina ritorna con gli esami. Analisi nella norma, il torace evidenza una piccola opacità alla base destra ed in concomitanza una piccola falda di versamento pleurico, note di broncopatia cronico ostruttiva, arco aortico prominente, aumento dell’ombra cardiaca, calcificazioni dell’aorta toracica. I sintomi sono peggiorati. Il dottore ausculta di nuovo il torace, sempre la stessa area di ipofonesi alla base destra, niente febbre, niente dolore toracico. Le prescrive una Tac del torace e antidolorifici. Dopo 4 giorni Gina torna. Il dottore legge il referto: «Non si allarmi, signora, ma adesso bisogna che si ricoveri, questo referto parla chiaro». Cosa avrà nonna Gina?

Le vostre risposte

Potrebbe trattarsi di una Poliartrite paraneoplastica in corso di neoplasia polmonare. – Michele Rubertelli

Artrite reumatoide – Giulia Barranco

Le poliartralgie della signora Gina potrebbero essere espressione di sindrome paraneoplastica da neoplasia polmonare destra( con reazione pleurica omolaterale). Giovanni Cappellari

Stenosi della valvola aortica – Monica Bolognini

Nonna Gina è affetta da atelectasia polmonare, con evidenti segni di fibrosi. – Silvia Gionta

* Vice segretario nazionale della Federazione italiana medici di famiglia.