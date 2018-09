«COMPLIMENTI! Hai giocato benissimo. Non me l’aspettavo, dopo quello che hai passato». Il dottor Sansilvestro stringeva la mano all’amico Ugo Limiti, al termine di una combattuta partita a tennis. I due presero la strada degli spogliatoi e già la mente andava ai pazienti lasciati in corsia. «Bella donna la sedici. È arrivata in reparto quando avevo concluso il giro e non l’ho visitata. L’hai mandata tu dal pronto soccorso?». «Sì — rispose Ugo — ha una strana ipertensione. L’ho bombardata di farmaci, ma i valori sono sempre alti: 180/110. Ho chiesto tutti gli esami e le consulenze. La storia clinica è semplice. Due figli, quarantadue anni in buona salute, poi scopre l’ipertensione ad una visita occasionale, circa tre anni fa. Da allora fa terapia regolare con buon compenso, a suo dire. Ieri, invece, si sveglia con cefalea, tachicardia e palpitazioni». «Hai avuto l’ecocardio?». «Il referto arriva domani. Mi hanno anticipato che c’è un’ipertrofia ventricolare sinistra, con discreta dilatazione dell’atrio sinistro e dell’aorta ascendente». «Altri risultati?». «Niente di rilevante. Sono arrivati gli esami del sangue, compresi ormoni e catecolamine. È tutto nella norma. La lastra del torace conferma la prominenza dell’arco aortico. L’eco-addome è muto. Aspettiamo la consulenza neurologica e oculistica». «Alla visita niente? Soffi al torace o addominali ?». «Niente». Lo scroscio delle docce interruppe la conversazione, consigliando un momento di riflessione. A Sansilvestro bastò un attimo: «Hai misurato la pressione a tutti gli arti?», «Certo», rispose Ugo. «Intendo i quattro arti», Incalzò l’altro. «Ma cosa vai pensando!», cercò di difendersi Ugo, ammettendo la dimenticanza. L’amico era già vestito e concluse: «Mi offri un ottimo motivo per fare la conoscenza della bella signora».

Medico di medicina generale, Asl Napoli 3 sud



ECCO LE VOSTRE RISPOSTE

Secondo me si tratta della coartazione istmica dell’aorta – Mariapia

Coartazione dell’aorta – Roberto

La paziente ipertesa potrebbe avere coartazione aortica – Domenica

Stenosi istmica dell’aorta – Tommaso

La mancata misurazione della pressione degli arti inferiori non ha potuto indagare sulla circolazione venosa ed escludere che sia la responsabile. Ai dati forniti manca l’ecocolor doppler alle gambe. Diagnosi probabile: insufficienza venosa degli arti inferiori, forse flebite – Renza

Coartazione dell’aorta ascendente – Diomede

Coartazione aortica – Claudio