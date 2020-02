Titolo: DOCENTE FORMATORE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO



Azienda: Job Italia



Descrizione: JOB ITALIA SpA Agenzia per il lavoro – Aut. Min. Lav. Prot. 13/I/0001610/03.01 del 05/02/2010 – Filiale di Cesena…, seleziona: DOCENTE FORMATORE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO Per importante azienda cliente operante nella sanità, si ricerca…

Luogo: Bologna