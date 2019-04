Meglio il bagno in vasca o la doccia?

CON IL CAMBIOdi stagione e di temperature anche la pelle va incontro a esigenze e bisogni differenti, specialmente per quanto riguarda l’. Se durante l’inverno il freddo ha messo a dura prova la pelle, di per se più secca e con maggiore richiesta di protezione e nutrimento, con le belle giornate servono acqua e sostanze antiossidanti. Ma è importante anche scegliere bene i detergenti e la modalità con cui ci laviamo perché a volte si rischia di danneggiare la cute. Ecco i consigli dell’esperto.

“Il cambio di temperatura anche se ancora graduale determina anche un cambiamento nella naturale respirazione cutanea con un aumento della sudorazione ed in generale una maggiore perdita di acqua dovuta ad una diversa gestione della termoregolazione”, spiega Leonardo Celleno, dermatologo e presidente di AIDECO – Associazione Italiana Dermatologia. “Ecco perché durante i periodi più caldi, le creme leggere sono da preferire alle formulazioni più ricche e corpose”.

Ma per quanto riguarda la detersione, visto che l’obiettivo primario è non far seccare eccessivamente la pelle del corpo, meglio la doccia o il bagno? In realtà, siamo liberi di scegliere entrambe le soluzioni perché l’unica differenza, almeno per la pelle, sta nella durata e nella temperatura dell’acqua utilizzata. “Bagni e docce prolungate o a temperature elevate – chiarisce il dermatologo – possono alterare la fisiologica idratazione cutanea attraverso lo squilibrio di due meccanismi fondamentali: la traspirazione, nota come “perspiratio insensibilis” e la TEWL-Trans Epidermal Water Loss, ovvero la normale perdita di acqua cutanea. Queste alterazioni si traducono nell’immediato con un indebolimento del film idrolipidico cutaneo e poi a distanza di qualche ora, attraverso una secchezza generale della cute, con fastidiose sensazioni di pelle che tira e possibili, ma lievi, desquamazioni” conclude Celleno.



Le regole della detersione perfetta

Perciò, per non seccare eccessivamente la cute con il bagno o la doccia sono sufficienti solo alcune piccole accortezze: la temperatura dell’acqua non dovrebbe superare i 38 gradi rispettando la normale temperatura corporea e la durata non dovrebbe essere superiore ai cinque minuti, specialmente in caso di lavaggi ricorrenti. Se si vuole optare per un bagno caldo più lungo meglio farlo non più di una volta a settimana: “E’ fondamentale anche asciugare completamente e con attenzione tutta la pelle una volta finito ed evitare di lasciare zone più umide prima di indossare gli indumenti” raccomanda il dermatologo.







La pelle del viso

Come comportarsi invece con la pelle del viso? “E’ la parte del corpo più esposta all’ambiente esterno: inquinamento, vento, freddo, sole e caldo, possono col tempo ledere ed indebolire la cute. Per questo è importante prendersene cura”, spiega Celleno. Anche per il viso, il primo step di una corretta beauty routine quotidiana è senza dubbio la detersione, necessaria per rimuovere dall’epidermide lo sporco e l’eccesso di materiale organico (come il sebo e le cellule in ricambio), preparandola così ai trattamenti successivi. “Detergere quotidianamente la pelle mattina e sera, è fondamentale, ma è importante anche utilizzare i prodotti giusti, efficaci ma delicati, in grado di rimuovere lo sporco e allo stesso tempo rispettare la fisiologia cutanea. Dopo la detersione, è bene applicare un prodotto idratante, come creme, gel o sieri, formulati con sostanze in grado di apportare e trattenere acqua all’interno della pelle mantenendo così integra la barriera cutanea che riveste e protegge la cute”. Con l’arrivo del bel tempo, per completare la beauty routine è indispensabile la foto-protezione: la pelle infatti non va protetta dal sole solo in estate quando si va in vacanza, ma quotidianamente, attraverso l’uso di prodotti contenenti filtri e schermi UV.