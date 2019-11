di Giorgia Sodaro

Anche se non c’è ancora una data per il suo arrivo in Cdm, quel che è certo è che il decreto legge chiamato a correggere i due dl Sicurezza firmati dall’ex titolare del Viminale Matteo Salvini approderà sul tavolo del governo entro la fine di dicembre. Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese aveva più volte ribadito la sua intenzione di apportare le modifiche ai due decreti entro la fine di quest’anno e oggi ha annunciato che uno schema del provvedimento è già pronto. “Per la verità uno schema di provvedimento” con le modifiche ai decreti sicurezza “Io ce l’ho già pronto – ha detto Lamorgese parlando ieri in audizione in Commissione Affari Costituzionali -. Ne devo parlare in Consiglio dei ministri”.

