“Io vorrei veder spiando in auto #ChefRubio attaccato da malviventi (per rapina o altri crimini) chi chiama usando i suoi amorevoli ditini digitare un numero al cellulare.. Scommetto Polizia o Carabinieri!!! Posso capire le polemiche, posso condividere in parte il pensiero di Rubio, posso anche capire che il suo pensiero sia diverso ma non sopporto lo scherno nel giorno del lutto italiano. Oggi dico OGGI si doveva star zitti e rispettare il lutto e il dolore delle famiglie…”. Lo scrive su Facebook Dj Ringo, popolare conduttore e dj di Virgin Radio, commentando le parole di Chef Rubio sull’uccisione dei due poliziotti ieri a Trieste.

