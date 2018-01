“Una mia assoluzione basata sull’irrilevanza del mio aiuto sarebbe ingiusta. Allora sarebbe preferibile una condanna”. L’eco mediatica dopo la requisitoria dell’aggiunta Tiziana Siciliano è ancora nell’aria. Il magistrato ha chiesto l’assoluzione per l’esponente radicale che lo scorso febbraio ha accompagnato dj Fabo in una clinica svizzera per morire. E che per questo è stato accusato di aiuto al suicidio.

Siciliano si è rifiutata di chiedere la condanna per Cappato, argomentando a lungo sul fatto che dj Fabo aveva la chiarissima intenzione di andare a morire, trasformando un processo per istigazione al suicidio, di fatto, nel primo dibattimento pubblico in Italia sul diritto all’eutanasia. “Dignità è poter essere un uomo titolare di diritti – ha detto – e di poterli esercitare, dignità può essere sinonimo di autodeterminazione, di libertà”. Per questo motivo, la magistrata ha chiesto l’assoluzione.

Ma a Cappato non basta, non si tratta di scegliere il male minore per lui. Ma di affrontare la questione sul diritto a morire. E allora intervistato

su Rtl 102.5 dice: “Se l’assoluzione fosse motivata con l’irrilevanza del mio aiuto a Fabo, preferirei la condanna. Perché l’assoluzione significherebbe che tutti possono essere portati in Svizzera e a noi Stato italiano non interessa nulla. Quale sarebbe il risultato? Che lo potrebbe fare solo chi ha 12 mila euro e solo chi è nelle condizioni di trasportabilità. Se Fabo fosse stato residente a Catania, sarebbe ancora a casa sua a soffrire”.