Non c’è stata l’assoluzione che molti si attendevano per Marco Cappato, il leader radicale che si era autoaccusato dell’aiuto al suicidio per dj Fabo. Ma neppure la condanna. La questione finisce alla Consulta. Il tribunale di Milano ha deciso, dunque, che la materia merita l’analisi della Corte Costituzionale.

In pratica i giudici hanno accolto la richiesta che l’aggiunta Tiziana Siciliano aveva avanzato in seconda battuta. La sua prima richiesta, infatti, era stata l’assoluzione per il leader radicale. Ma in seconda istanza la magistrata aveva chiesto l’eccezione di illegittimità costituzionale. E il tribunale ha deciso di trasmettere gli atti alla Consulta affinché valuti la legittimità costituzionale dell’aiuto al suicidio, reato che prevede una pena tra i 6 e i 12 anni di carcere.

La pronuncia della Corte Costituzionale, oltre a incidere sul processo a Cappato, potrebbe indicare una strada in una materia, quella del ‘fine vita’, che

pone molti interrogativi etici e giuridici e solo con la recente legge sul testamento biologico ha trovato una prima risposta da parte della politica.

Il processo a Cappato davanti alla Corte presieduta da Ilio Mannucci Pacini (a latere Ilaria Simi De Burgis e sei giudici popolari) era iniziato lo scorso 8 novembre.