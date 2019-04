Qualche giorno fa Inghilterra e Galles hanno annunciato uno storico cambiamento in materia di divorzi, e rimesso in discussione una legge che vigeva ormai da 50 anni. Il ‘divorzio per infelicità’ sarà ora possibile, anche qualora l’altro coniuge si opponga. Stop quindi al ‘sistema delle colpe’ quindi, che prevedeva che chi voleva divorziare in tempi brevi avesse l’obbligo di dimostrare il comportamento scorretto o addirittura inaccettabile del partner, pena un’attesa fino a 5 anni per ottenere la sentenza, durante i quali era necessario instaurare una ‘separazione effettiva’. Ma se in Inghilterra il ‘divorzio per infelicità’ rappresenta un cambiamento epocale in termini di diritto, come funziona la legge in Italia?

