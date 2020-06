I diverticoli di Zenker

Anche se a volte non danno sintomi, nella maggior parte dei casi chi ne soffre avverte spasmi, gonfiore e dolori addominali. Colpa dei diverticoli, piccoli sacchettini che si possono formare in molti punti dell’apparato digerente, ma principalmente nel colon. «La diverticolosi è un problema abbastanza frequente nelle persone con più di 60 anni anche se negli ultimi anni la prevalenza è quasi raddoppiata nella fascia di età 18-44 anni probabilmente a causa della maggiore sedentarietà e ad un ridotto apporto di fibre», spiega, direttore di Medicina interna e Gastroenterologia presso l’Università Cattolica Fondazione-Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma. «Nella maggior parte dei casi questi pazienti rimangono a lungo asintomatici, mentre circa il 20% sviluppa una malattia diverticolare sintomatica caratterizzata da alterazioni dell’alvo, meteorismo e lieve dolore addominale. Solo una minima parte di persone sviluppa una diverticolite, cioè un’infiammazione che può rimanere localizzata al colon o complicarsi con ascessi e peritonite».

Esistono anche dei diverticoli che sono 2-3 volte più frequenti negli uomini rispetto alle donne e si formano nell’esofago anziché nel colon. Si chiamano “diverticoli di Zenker” e provocano principalmente difficoltà nella deglutizione del cibo (“boccone di traverso”), spesso accompagnate da alitosi, tosse e possibilità di inalazione di quanto presente nel tratto esofageo, con broncopolmoniti recidivanti. La diagnosi si effettua facendo una radiografia all’esofago con mezzo di contrasto ma in questi casi come trattamento si può effettuare solo una terapia chirurgica od endoscopica per poterlo asportare in quanto tende a crescere di volume e rende più difficoltoso alimentarsi.

La prevenzione a tavola

La prevenzione di queste complicanze passa soprattutto dalla tavola. Come conferma anche una recente ricerca condotta su 50mila donne sane nell’ambito del Nurses’ Health Study che ha fatto emergere il ruolo e l’importanza delle fibre. I ricercatori, infatti, hanno visto che di queste donne nell’arco di 12 anni, oltre 4mila avevano sviluppato diverticolite, specie tra quelle che consumavano alimenti poveri di fibre mentre le donne che mangiavano più frutta, soprattutto mele, pere e prugne erano state protette da questa patologia. Ogni dose giornaliera in più di frutta intera riduceva il rischio del 5%. L’effetto protettivo è stato riscontrato anche in chi mangiava fibre provenienti da cereali, verdure, fagioli e lenticchie. In particolare, si è visto che tra le donne che consumavano quasi 10 grammi di fibre da cereali ogni giorno c’era il 10% in meno di probabilità di sviluppare diverticolite rispetto a quelle che ne mangiavano di meno, circa 3 grammi. Un’altra conferma del ruolo protettivo delle fibre nella diverticolosi del colon arriva da una recente meta-analisi che ha studiato i dati provenienti da cinque studi che coinvolgevano circa 19.000 individui con diverticoli e pubblicata sullo European Journal of Nutrition.

Il ruolo protettivo delle fibre

Ma perché le fibre sono così importanti per questo disturbo? «Perché provocano un aumento della massa fecale, accorciano il tempo di transito intestinale e riducono la pressione necessaria per la progressione ed espulsione delle feci», risponde l’esperto aggiungendo che «il contenuto alimentare di fibre modifica anche la composizione del microbiota intestinale che comincia a produrre acidi grassi a catena corta, come il butirrato, che sono una fonte energetica fondamentale per le cellule del colon». La dieta di chi ha i diverticoli, quindi, deve prevedere tanta frutta e verdura limitando al minimo l’assunzione di carni rosse, cibi ad alto contenuto di grassi o molto speziati e bevande ad alto contenuto alcolico. «Ma nei pazienti in cui è in atto un’infiammazione dovuta a diverticolite – avverte il gastroenterologo – le fibre da frutta e verdura andrebbero evitate in particolare se ci sono sintomi di stipsi o dissenteria, poiché potrebbero peggiorare il quadro clinico».

La terapia farmacologica

Per le forme di diverticolosi asintomatiche non servono particolari trattamenti medici: è sufficiente seguire un sano stile di vita e curare l’alimentazione assumendo fino ad almeno 20 grammi al giorno di fibre alimentari. Quando, invece, ci sono diverticoli con sintomi come dolore addominale di durata oltre le 12-24 ore o dolori ricorrenti specialmente nella parte bassa e sinistra dell’addome associati a modifiche dell’alvo in senso stitico si tratta di malattia diverticolare sintomatica, in genere non complicata, che necessita di trattamento medico. «Il trattamento più efficace per ridurre questi disturbi – spiega Domenico Alvaro, ordinario di Gastroenterologia presso l’Università La Sapienza di Roma e presidente della Società italiana di gastroenterologia (Sige) – è l’uso ciclico di rifaximina associata alle fibre per almeno 2 anni. Rimane ancora da stabilire con sicurezza se questa terapia ciclica sia utile anche per la prevenzione della complicanza più temibile e cioè la diverticolite acuta». Per fortuna, quest’ultima evenienza ha una bassa incidenza, non più del 2-4% dei casi. «Altri trattamenti farmacologici comunemente usati, mesalazina o integratori alimentari come probiotici, non hanno dimostrato scientificamente la loro efficacia e quindi non sono suggeriti dalle Linee Guida che la Sige sta sviluppando in accordo con l’Istituto Superiore di Sanità».