Diversi sviluppatori segnalano di aver ricevuto e-mail da parte di Apple con report pubblicitari di altri publisher e dettagli sulle singole app.

I dati presenti nelle e-mail inviate erroneamente ad altri sviluppatori comprendono non solo i report pubblicitari, ma anche informazioni sul numero di installazioni e sul budget speso per le campagne su Search Ads di Apple.

Al momento non sembra esserci stato alcun tipo di hacking al sistema di ID Apple, ma sembra si tratti solamente di un bug temporaneo nell’invio delle e-mail a persone sbagliate. Il problema non è gravissimo in termini di sicurezza, in quanto queste e-mail svelano solo i report pubblicitari, i budget spesi e le installazioni in quel lasso di tempo, ma da Apple ci si aspetta un maggiore controllo. Fortunatamente, chi riceve l’email non può accedere in alcun modo all’account del destinatario originario.