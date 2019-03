CI SONO sempre più ragazzi, bambine e over-40. Non solo giovani donne, dunque. La superficie dove avevamo confinato i disturbi del comportamento alimentare (Dca) si è allargata velocemente negli ultimi tempi. E ora è una terra “abitata” da oltre tre milioni di persone dove ognuno combatte la sua battaglia quotidiana contro il cibo. Come ci ricorda oggi, venerdì 15 marzo, la Giornata nazionale Fiocchetto Lilla attraverso 150 eventi sparsi in tutto il Paese. Un evento diventato ufficiale lo scorso giugno. Ma dal 2012, grazie alla volontà di Stefano Tavilla, un padre che ha perso la figlia di soli 17 anni per bulimia, questo è il giorno in cui l’Italia si tinge di lilla. Come il colore del fiocchetto simbolo nato per ricordare a tutti che anoressia, bulimia e il binge eating (le abbuffate compulsive) sono la prigione in cui vive rinchiuso chi ne soffre, che molto è stato fatto ma altrettanto c’è da fare.

E i numeri sono il corollario di un’epidemia silente che fa, purtroppo, anche vittime. Perché le Dca rendono la vita di chi ne soffre (e dei loro parenti) un percorso doloroso e faticoso, fatto a ostacoli. Che non tutti riescono a scavalcare, purtroppo, arrivando al traguardo della guarigione. Come ci ricorda Laura Della Ragione, responsabile dei centri per la cura dei disturbi alimentari Palazzo Francisci e Nido delle Rondini di Todi (una delle prime strutture residenziali pubbliche aperte).

“Nel 2018 – dice Dalla Ragione – i decessi collegabili a uno o più disturbi alimentari accertati sono stati oltre tremila”. E quel numero “ci dice anche che sono aumentati rispetto all’anno precedente e questo anche in virtù del fatto che le vittime avevano per lo più oltre 40 anni e si erano ammalate molto tempo fa quando le cure erano ancora sottotraccia, difficili da intercettare e i centri per lo più inesistenti”.



Una rete a macchia di leopardo

Negli ultimi anni – è bene ricordarlo – molto si è mosso: “Siamo in un momento nel quale possiamo dire che uscire da questi disturbi non solo è possibile ma certo. E prima si interviene meglio è, oggi ci sono ragazzine di 11 anni che hanno già problemi con il cibo. E loro coetanei che evitano alcuni alimenti sistematicamente. Ma anche persone che hanno iniziato ad avere un rapporto molto conflittuale con il mangiare dopo i 40 anni. Quello che manca è una rete omogenea su tutto il territorio in grado di curare adeguatamente le persone”. Un aspetto, quest’ultimo, non certo secondario. Visto che, riprende Dalla Ragione “l’Italia resta un Paese a macchia di leopardo, dove Regioni come Umbria, Veneto e Lombardia sono all’avanguardia nel percorso di cura mettendo a disposizione di pazienti e familiari dai centri ambulatoriali fino alle strutture residenziali”. Mentre altre “restano ancora ai margini”. Parte del Sud in primis. “La Sardegna, la Calabria, la Sicilia, ad esempio, non offrono strutture residenziali – aggiunge – mentre in Basilicata ne esiste una”. E questo rende la vita di pazienti e parenti “faticosa e dispendiosa dove interi nuclei familiari sono costretti a spostarsi anche a 800 chilometri dalla propria città”.



I progetti

Mentre in Senato sono approvate da poco due proposte di legge bipartisan per cercare di bloccare siti e blog pro-anoressia (un problema di proporzioni molto più vaste di quanto si creda) il ministero della Salute ha organizzato per oggi un incontro dove saranno presentati più progetti per arginare, capire, approfondire e dare risposte concrete a pazienti e parenti e alle associazioni che li rappresentano. Tra i progetti del dicastero di Lungotevere Ripa la presentazione del “Codice lilla” che servirà ad accogliere nei pronto soccorso i pazienti con disturbi dell’alimentazione in modo da poter avviare da subito un adeguato percorso terapeutico multidisciplinare (tra i primi c’è il policlinico Agostino Gemelli di Roma: i responsabili del percorso saranno tra gli invitati dell’evento al ministero della Salute). E sarà presentata la nascita dell’Osservatorio sulla malnutrizione che prevede anche anoressia, bulimia e obesità, per poter ottenere dati certi, suddivisi territorio per territorio, in modo da poter creare una rete assistenziale mirata e multidisciplinare. Poi si punterà a un censimento dei centri funzionanti in Italia da inserire o rimodulare sulla piattaforma online sul sito del ministero della Salute. Il progetto, affidato all’Istituto superiore della sanità, darà vita a una mappatura completa dei centri, degli ambulatori, delle strutture sanitarie pubbliche dove chi soffre di Dca è accolto, curato, ascoltato. E restituito alla vita.



Questione – anche – di microbiota?

Intanto l’Adi, l’Associazione di Dietetica e Nutrizione clinica, in questi giorni sta prendendo in esame recenti studi sul ruolo del microbiota nell’insorgenza, nel mantenimento e nel trattamento dei disordini alimentari. “I trattamenti clinici sviluppati negli ultimi anni si sono concentrati sulle componenti psicologiche e sociali dei disturbi alimentari – spiega Massimo Vincenzi, vicesegretario Adi e coordinatore del gruppo sui Da, i disturbi alimentari – Una parte sempre più crescente di letteratura sta prendendo in esame, anche, il ruolo del microbiota intestinale nella progressione dei Da, dimostrando come i batteri dell’intestino possano agire sul cervello e modificare il controllo dell’appetito, delle modalità comportamentali, eccetera. Nell’anoressia, per esempio, si è visto come questo tipo di disturbo possa cambiare la composizione del microbiota, contribuendo all’insorgere di ansia, depressione e ulteriore perdita di peso. Non si può ancora parlare di causa-effetto, ma indagare sugli organismi che abitano la nostra pancia resta un filone molto attivo nella ricerca con risvolti pratici che potrebbero aiutarci nella cura dei Da”.