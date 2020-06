Fermo restando l’obbligo imposto a tutte le realtà di predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare in materia di prevenzione del coronavirus per la ripresa, ai vertici delle linee guida da adottare per le palestre c’è il programma delle attività “il più possibile pianificato”, ad esempio con prenotazione, e la regolamentazione degli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazioni. Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura maggiore di 37,5 gradi e sarà necessario organizzare gli spazi negli spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro, anche regolamentando l’accesso agli stessi. Regolamentare i flussi, gli spazi di attesa, l’accesso alle diverse aree, il posizionamento di attrezzi e macchine, anche delimitando le zone al fine di garantire la distanza di sicurezza che deve essere di almeno 2 metri durante l’attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa).

Fonte