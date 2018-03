Arrivano due importanti riconoscimenti per il nuovo Samsung Galaxy S9, considerato il miglior smartphone per la qualità del display e della fotocamera rispettivamente da due istituzioni come DisplayMate e DxOMark.

Display

Secondo DisplayMate, lo schermo OLED del Samsung Galaxy S9 è il miglior display in assoluto tra gli smartphone attualmente sul mercato. Il display del nuovo dispositivo Samsung ha offerto prestazioni di visualizzazione sempre coerenti ed è il primo schermo a ricevere valutazioni All Green in tutte le categorie testate nei laboratori di DisplayMate:

Sulla base dei nostri test e delle misurazioni di laboratorio, il Galaxy S9 ha un display impressionante che stabilisce molti nuovi record per le prestazioni dello schermo, ottenendo il premio DisplayMate Best Performing per smartphone e ricevendo la nostra più alta votazione A+.

Lo scorso novembre, DisplayMate aveva elogiato l’iPhone X come dispositivo con “il display per smartphone più performante in assoluto”, congratulandosi proprio con Samsung per aver prodotto un pannello OLED “eccezionale” e aggiungendo, però, che la “Precision Display Calibration” sviluppata da Apple aveva giocato un ruolo fondamentale per raggiungere quel risultato. Oggi, l’iPhone X viene superato dal Galaxy S9, smartphone che si posiziona al primo posto nelle classifiche di DisplayMate.

Il nuovo smartphone di Samsung raggiunge punteggi record in diverse categorie, come la massima precisione del colore, la massima luminosità dello schermo, la più ampia gamma di colori nativi, il più alto rapporto di contrasto e la più bassa riflettanza dello schermo. Malgrado queste prestazioni elevate,i l pannello 3K 2960×1440 dell’S9 ha la stessa efficienza energetica di quello montato su Galaxy S8 e Galaxy Note 8.

DisplayMate ha rilevato che l’accuratezza del colore del display da 5,8 pollici del Galaxy S9 è “visivamente indistinguibile dal perfetto“, grazie a un’accuratezza cromatica assoluta da record pari a 0,7 JNCD, che è “quasi certamente migliore di qualsiasi smartphone, TV 4K Ultra o HDTV, monitor, tablet, laptop o computer in commercio“. Il display da 2.960 x 1.440 pixel, con 570 pixel per pollice, imposta anche un nuovo record di riflettanza con un livello del 4,4%.

DisplayMate ha concluso sottolineando “gli enormi vantaggi in termini di prestazioni” che gli schermi OLED hanno ora sugli LCD, definendo questa tecnologia come quella definitiva per gli smartphone di fascia alta per i prossimi 3-5 anni.

Fotocamera

A poche ore dalla pubblicazione di Consumer Reports che ha definito la fotocamera dell’iPhone X la migliore tra gli smartphone in commercio (ma nel test non era incluso il Galaxy S9), DxOMark elogia invece il nuovo smartphone Samsung.

Grazie al nuovo sensore, ad un diaframma che cambia a livello hardware e al teleobiettivo secondario, il Galaxy S9+ ha ricevuto il punteggio record di 99.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il Galaxy S9+ ha ottenuto il punteggio di 104, grazie soprattutto ad un ottimo controllo del rumore e alla definizione dei colori. Qualche piccolo difetto per quanto riguarda l’esposizione leggermente instabile e il purple fringing. Il comparto video ha invece ottenuto il punteggio di 91, grazie all’ottimo stabilizzatore ottico e al controllo del rumore. Per quanto riguarda i video, DxOMark ha riscontrato qualche difetto nella perdita di dettagli durante le riprese.

Il punteggio di 99 è il più alto mai dato da DxOMark ad uno smartphone, con un punto in più rispetto al Google Pixel 2 che passa al secondo posto. L’iPhone X arriva a 97 punti e si piazza ora al terzo posto in totale e al secondo posto per quanto riguarda le foto (101 punti). Per i video, invece, l’iPhone X raggiunge 89 punti.