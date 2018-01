Disney, specialmente dopo l’acquisizione di noti marchi quali Marvel e Lucasfilm, è sempre stata molto attiva su App Store proponendo diversi titoli più o meno di successo. Sembra però che l’azienda voglia rafforzare ulteriormente la sua presenza con nuovi videogames su piattaforme mobile.

Come riferito da VentureBeat.com infatti Disney, nella figura del loro senior VP Kyle Laughlin, ha annunciato di essere al lavoro su nuovi accordi con alcuni dei più noti sviluppatori di videogiochi mobile sul mercato. Lo scopo è chiaramente quello di incrementare ulteriormente l’offerta ludica e per farlo l’azienda potrà avvalersi della partnership con aziende quali Gameloft, Glu, Ludia e PerBlue.

Secondo Laughlin questi accordi saranno un’occasione ghiotta per poter fare un pò di pulizia del passato e ripartire con una ventata di aria fresca e tante novità. Il nuovo percorso non è certamente esente da numerose insidie per Disney, tuttavia il brand sembra ben preparato ad affrontare tali difficoltà attuando un piano di sviluppo incentrato su nuovi titoli RPG e brawler.

Sarà l’occasione buona per vedere qualche nuovo titolo dedicato alla saga di Kingdom Hearts su App Store? Oppure qualche nuova avventura RPG dedicata all’universo di Star Wars? Al momento non è possibile fare previsioni siccome Disney ha tenuto la bocca ben serrata circa i nuovi progetti di sviluppo in cantiere. Di certo la materia prima per Disney non manca e solo il tempo potrà darci qualche indizio circa i futuri piani dell’azienda.