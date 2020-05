Disney+ ha ufficialmente dato il via a ‘Just Beyond’, la serie sarà composta da otto episodi, creata da Seth Grahame-Smith e prodotta da 20th Century Fox Television. L’antologia horror-comedy, basata sulla serie best-seller di romanzi a fumetti (edizioni Boom! Studios) dell’iconico scrittore per bambini R.L. Stine (‘Piccoli brividi’), è stata creata da Grahame-Smith che da sempre spazia tra horror e commedia, sia come autore di romanzi best-seller quali ‘Orgoglio e Pregiudizio e Zombie’ o ‘La leggenda del cacciatore di vampiri’, che come sceneggiatore di ‘Dark Shadows’ di Tim Burton, Lego Batman – Il Film’ e del prossimo reboot del film ‘The Saint’, diretto da Dexter Fletcher e interpretato da Chris Pine.

