TESTIMONIANZE di giovani studenti con dislessia, laboratori di lettura creativa, spettacoli di teatro, ma anche musica, arte e convegni rivolti agli insegnanti per conoscere le strategie didattiche volte a favorire l’apprendimento di questi bambini o ragazzi, che hanno difficoltà nella lettura. Saranno questi alcuni temi e attività organizzati per la Settimana nazionale della dislessia – in programma da lunedì 1 a domenica 7 ottobre -, in concomitanza con la European Dyslexia Awareness Week, promossa dalla European Dyslexia Association (Eda). Oltre 300 le iniziative previste su tutto il territorio nazionale per questa manifestazione organizzata dall’Associazione italiana dislessia (Aid), grazie alla collaborazione di oltre mille volontari Aid e di centinaia di enti pubblici e istituzioni scolastiche. L’obiettivo dell’iniziativa è soprattutto quello di sensibilizzare genitori, insegnanti e ragazzi sui disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa) – tra i quali rientra la dislessia – disturbi del neuro-sviluppo che in Italia riguardano 2 miloni di persone, tra bambini e adulti.

• PIÙ ATTENZIONE ALLE POTENZIALITÀ DEI BAMBINI

La dislessia – cioè la difficoltà nella lettura e nella decodifica del testo – è solo uno dei Dsa. Oltre a questa anche la disortografia (difficoltà nella scrittura, specialmente nella competenza ortografica), la disgrafia (difficolta? nell’abilita? motoria della scrittura) e la discalculia (difficolta? nel comprendere e operare con i numeri). “Questa nuova edizione – spiega Sergio Messina, neuropsichiatra e Presidente Aid – sarà incentrata soprattutto sui potenziali che hanno i bambini, i ragazzi e gli adulti con dislessia e con gli altri disturbi specifici di apprendimento. Spesso si tende a pensare soltanto alle difficoltà che questi disturbi comportano, concentrando l’attenzione quasi esclusivamente sugli aspetti limitanti o sconfortanti legati ai Dsa. Ma non è del tutto così: queste difficoltà inducono tali persone a sviluppare tante altre potenzialità, ad esempio un maggiore intuito, una maggiore creatività o la capacità di trovare più soluzioni a un problema”.

• LA DISLESSIA IN ETÀ ADULTA

Potenzialità che possono aiutare questi bambini a ottenere tante vittorie da adulti. Un tema che Aid affronterà proprio a partire da questa edizione, per sensibilizzare i fruitori dell’iniziativa anche sulla dislessia e gli altri Dsa in età adulta. Perché con i disturbi dell’apprendimento ci si convive per tutta la vita. “È fondamentale – conclude Messina – che ci sia una collaborazione sinergica tra tutti gli attori in gioco: bambini e ragazzi con Dsa, genitori e insegnanti. Ci sono tantissimi ragazzi con dislessia o con altri Dsa che, anche se con grande sforzo, hanno ottenuto risultati brillanti all’università e nel mondo del lavoro, proprio perché sono stati stimolati a migliorare e ad allenarsi fin da piccoli”.

• LE INIZIATIVE

In occasione della Settimana nazionale della dislessia, Aid sarà affiancata anche dalla casa editrice Erickson nel lancio della campagna “Lo sai che…?”, per approfondire la conoscenza sulla dislessia e sugli altri Dsa attraverso iniziative online e una serie di incontri con esperti nelle sedi Erickson di Trento e Roma. Tra le città che parteciperanno alla settimana dedicata alla dislessia: Torino, Catania, Savona, Brescia, Vicenza, Bologna, Perugia, Ancona, Roma, Caserta, Taranto, Sassari (per maggiori informazioni è possibile consultare la mappa online al sito www.aiditalia.org). A Prato, ad esempio, uno dei principali incontri organizzati da Aid riguarderà l’utilizzo delle tecnologie digitali – uno strumento fondamentale per gli studenti con dislessia – per favorire una didattica inclusiva, mentre a Verona l’attenzione sarà posta sul tema dell’inserimento e della valorizzazione delle persone con Dsa nel mondo del lavoro. Dibattiti e testimonianze sui Dsa caratterizzeranno invece gli appuntamenti previsti a Foggia.