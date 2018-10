LA DISLESSIA, disturbo specifico della lettura che si manifesta con una difficoltà nella codifica di un testo, fa parte di quei disturbi che vanno sotto il nome di Dsa, disturbi specifici di apprendimento. Fondamentale è, in tutti questi casi, la diagnosi precoce che permette sia di iniziare un’azione di recupero in tempo, sia di limitare le diverse difficoltà che possono emergere a scuola. A volte, infatti, i bambini si scoraggiano, si sentono inadeguati e perdono autostima e fiducia in se stessi.

Oggi, in occasione della European Dyslexia Awareness Week 2018, prende il via Dislessia 2.0. Si tratta della prima piattaforma in Italia che mette a disposizione non solo delle famiglie, ma anche di docenti, studenti e pediatri, strumenti digitali innovativi per lo screening gratuito.

• UN UNICO PORTALE CON TRE FUNZIONI

Il portale presenta tre sezioni: Smart@pp, Dislessia on line e Dislessia Amica.

La prima è una piattaforma di screening per riconoscere i disturbi della comunicazione e del linguaggio nei primi tre anni di vita dei bambini: i pediatri – in accordo con i logopedisti e i neuropsichiatri – potranno effettuare, anche da tablet e smartphone, uno screening ultra-precoce attraverso domande puntuali secondo test standard validati.

Allo screening online delle difficoltà di lettura è dedicata, invece, la seconda sezione. Bambini dai sette anni, ragazzi e adulti potranno effettuare prove di lettura e, in caso di lievi difficoltà, avviare un percorso di recupero con una sessione finale di verifica. Coloro che presentano profili a rischio saranno indirizzati direttamente a strutture competenti per una diagnosi più approfondita. Uno screening on line che permetterà, quindi, anche di ridurre il ricorso da parte delle famiglie a specialisti del settore se non in caso di effettivo bisogno.

Con Dislessia Amica, invece, le famiglie potranno consultare la mappa dei 5000 istituti – dalla primaria fino alla secondaria di II grado – con docenti formati che rappresentano oltre il 60% di tutte le scuole statali italiane. Uno strumento utile proprio per garantire l’inclusione degli studenti con Dsa nelle tante scuole già certificate “Amiche della Dislessia”. La certificazione è stata raggiunta tramite un programma e-learning che dal 2016 ha coinvolto 170 mila insegnanti e 6000 istituti.

Topolino si rinnova: più storie e un font dedicato ai bimbi dislessici

• IL PROGETTO

Il progetto Dislessia 2.0 è una delle iniziative al centro della campagna #disleggo2018. Obiettivo? Diffondere la corretta informazione su questo disturbo. L’iniziativa è realizzata da Fondazione TIM in collaborazione con l’Associazione Italiana Dislessia, l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, l’Istituto Superiore di Sanità e l’Istituto di Scienze Applicate & Sistemi Intelligenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Messina. Inoltre, il Ministero della Salute e il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ne hanno monitorato la validità e gli effetti.