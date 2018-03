L’amministrazione comunale di Capaccio Paestum aveva mosso diverse contestazioni all’impresa esecutrice dei lavori, presso l’impianto di Varolato, “per come stava eseguendo l’ultimazione degli interventi fino a rilevare che quello che doveva essere un progetto migliorativo, ossia l’installazione dei famigerati dischetti e che ha, paradossalmente, prodotto i risultati che sono sotto gli occhi di tutti”.

Così il sindaco Franco Palumbo in una nota a margine della soluzione del caso che ha spaventato gli ambientalisti, negli ultimi giorni, per la massiccia presenza di filtri di plastica sui litorali e lungo le spiagge tirreniche, dalle isole del golfo di Napoli fino addirittura alla Toscana. Un fenomeno legato, come sottolineato dalla Guardia Costiera al termine di un fitto lavoro di indagine, nato dalle segnalazioni di cittadizioni e associazioni, a un “cedimento strutturale di una vasca dell’impianto di depurazione collocato in prossimità della foce del Sele”. E in particolare all’impianto di Varolato.

“Ovviamente – aggiunge il primo cittadino – ci sono delle responsabilità che competerà, eventualmente, alla Magistratura accertare, anche in considerazione delle dettagliate relazioni che la nostra amministrazione ha tempestivamente depositato”. Molto attivo sulla vicenda anche il consigliere regionale campano dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, che – nel ringraziare “le capitanerie di Porto per la rapidità e l’efficienza con cui hanno risolto questo ennesimo caso di inquinamento del nostro mare”, auspica che “si proceda celermente per evidenziare le responsabilità dirette degli autori di questo scempio ambientale”. “I colpevoli di questa ennesima violenza nei confronti del nostro mare – aggiunge – devono pagare i costi delle analisi, della pulizia e della bonifica dei litorali interessati e possibilmente farsi anche qualche giorno di galera”.

Risolto il caso, denunciato in primis dai responsabili del progetto “Clean Sea Life”, è adesso l’ora della pulizia e della bonifica di spiagge e litorali, in parte ancora invasi dai dischetti di plastica.

A Ischia, l’isola dalla quale sono partite alcune tra le prime segnalazioni, il team dell’Area Marina Protetta “Regno di Nettuno” coordina una serie di appuntamenti per la raccolta e il successivo smaltimento dei filtri. “Prima che le forti mareggiate di questi ultimi giorni restituiscano al mare tanta plastica è importante ora andare a raccogliere i dischetti. – spiega Antonino Miccio, direttore dell’ente – Invitiamo inoltre i cittadini a continuare a segnalare le emergenze e le criticità, ma anche le meraviglie del nostro mare, attraverso il sito di citizen Science dell’Area Marina Protetta (www.citizensciencerdn.org), uno strumento creato apposta per loro, per coinvolgerli nella cura del nostro territorio e che anche in questo caso si è rivelato utilissimo”.

Insieme con le associazioni ambientaliste e i singoli volontari, così, ci si ritroverà già sabato 24 marzo, a partire dalle 10, presso le spiagge della Chiaia, a Forio, e di Sant’Angelo,

a Serrara Fontana, lidi che risultano particolarmente colpiti: qui saranno distribuiti guanti e sacchetti per la raccolta. Iniziative analoghe sono coordinate, in Campania e nel Lazio, da “Clean Sea Life”, attraverso il singolare hashtag #cacciaaldischetto: la mappa è sul portale del progetto, cleansealife.it). Entra così nel vivo l’operazione pulizia, per voltare realmente pagina dopo il caso, solo apparentemente misterioso, dei dischetti di plastica spiaggiati.