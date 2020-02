Sono finiti in piena notte, quando erano passate le tre, gli interrogatori dei cinque operai – un caposquadra e quattro dipendenti tutti di Rfi – indagati dalla procura di Lodi per il deragliamento del Frecciarossa avvenuto all’alba di giovedì scorso che ha provocato la morte dei due macchinisti del treno e il ferimento di 31 persone tra passeggeri e personale a bordo. I cinque sono indagati per disastro ferroviario colposo, omicidio colposo e lesioni multiple. Gli interrogatori sono iniziati alle 15,30 di ieri negli uffici della Polfer di Piacenza. E in dodici ore complessive tutti gli indagati, che la notte precedente l’incidente lavoravano su un cantiere nel tratto di Ospedaletto Lodigiano, avrebbero risposto alle domande della pm Giulia Aragno e degli investigatori su quello scambio “non in posizione giusta”, secondo le prime ipotesi della procura, che ha deviato la motrice del treno su un binario di servizio, facendola così schiantare contro sette ostacoli prima di finire la corsa contro un deposito.

Assistiti dagli avvocati Armando D’Apote e Fabio Cagnola, i cinque hanno ricostruito tutte le operazioni tecniche fatte la notte dell’incidente, operazioni manuali che vengono svolte seguendo rigidi protocolli, spiegando la catena di comando che ha portato a comunicare alla centrale di Bologna lo stato dello scambio, considerato il ‘punto zero’ dell’impatto, su cui hanno smesso di lavorare circa un’ora prima dell’incidente. E tutti hanno sostenuto di averlo lasciato dritto e fuori dal sistema automatizzando, non essendo riusciti a risolvere il guasto, e quindi non in posizione di deviazione sul binario di servizio.

Ciascuno degli operai ha provato a chiarire cosa ha fatto quella notte lungo i binari dell’alta velocità, negando le accuse: nessuno sa spiegare perché il deviatoio era in una posizione sbagliata e ha fatto deragliare il treno. L’attività di manutenzione svolta “in modo non adeguato” ha fatto scattare l’iscrizione nel registro degli indagati, considerato dalla procura di Lodi un “atto necessario per lo svolgimento, in forma garantita, degli accertamenti tecnici irripetibili” in primis della funzionalità dello scambio e dei dispositivi collegati. Gli accertamenti tecnici, insieme alla ricostruzione della catena di comando, potrebbero portare a nuovi iscritti nel registro degli indagati, mentre prosegue l’attività investigativa guidata dal dirigente della Polfer Angelo Laurino e dal vice questore Marco Napoli che coordina il Nucleo operativo incidenti ferroviari.

Domani i consulenti riceveranno il formale incarico da parte della procura, mentre anche oggi nella campagna Lodigiana tra i comuni di Ospedaletto e Livraga dove è avvenuto il deragliamento continuano i lavori per preparare il cantiere e far arrivare i mezzi che serviranno a spostare le carrozze del Frecciarossa. Saranno necessari ancora diversi giorni, nessuno si sbilancia dando una data precisa, perché la tratta ferroviaria interessata dall’incidente possa essere riaperta. Mentre, dopo l’autopsia svolta sabato mattina sui corpi di Giuseppe Cicciù e Mario Dicuonzo, le famiglie dei due macchinisti hanno avuto il nulla osta per i funerali, che si svolgeranno nei prossimi giorni.





