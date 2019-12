Quanti ‘esiliati’ nascosti nelle case a causa della disabilità. E’ il grido di dolore del Papa nel messaggio per la Giornata mondiale delle persone disabili che quest’anno ha per tema ‘Il futuro è accessibile’. Il Pontefice avverte: “Una persona con disabilità, per costruirsi, ha bisogno non solo di esistere ma anche di appartenere ad una comunità. Incoraggio tutti coloro che lavorano con le persone con disabilità a proseguire in questo importante servizio e impegno, che determina il grado di civiltà di una nazione”. Un “peccato sociale”, avverte il Papa, dividere vite in serie A e in serie B: “Occorre sviluppare gli anticorpi contro una cultura che considera alcune vite di serie A e altre di serie B: questo è un peccato sociale!”.

