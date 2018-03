Il via libera da parte dell’Antitrust per quanto riguarda i diritti tv della Serie A, è stato accolto in maniera molto positiva anche dagli spagnoli-cinesi di Mediapro. “E’ stato confermato quello che speravamo e ora inizieremo a parlare con la Lega”, fanno sapere dalla sede di Barcellona della società spagnola che ha vinto il bando per intermediari indipendenti con un’offerta da un miliardo e 50 milioni di euro a stagione per tre anni. Mediapro dovrà ora- entro una settimana-versare alla Lega l’anticipo di 50 milioni ed entro 21 giorni le fideiussioni per 1,2 miliardi. Il confronto con la Lega servirà per definire le modalità di vendita dei diritti. Poi inizieranno le vere trattative con le emittenti, anche se ci sono già stati incontri informali. Gli spagnoli, di recente, avevano dichiarato: “Spiegheremo ai club quanto sia importante fare il canale con le partite di A e B. Faremmo pagare l’abbonamento 35 euro al mese… Se non si può agiremo da intermediari, cosa che ci riesce benissimo”. Non si può, l’Antitrust ha spiegato che devono agire solo da intermediatori. Per il Canale bisognerà aspettare il 2021. Ora il problema è un altro: Mediapro ha offerto oltre un miliardo e di quei soldi deve rientrare. Sky metterà al massimo 650 milioni, Mediasper Premium è ferma a 200 e non ha intenzione di salire. E gli altri soldi? Devono arrivare dagli ott, over the top. Vale a dire dal web. Lì è il presente e il futuro del prodotto-calcio: nel precedente bando Sky aveva offerto 170 milioni, poco più del minimo richiesto da Lega-Infront. Perform si era fermata a 100 e Tim addirittura a 30 (offerta praticamente simbolica). E adesso? Adesso gli spagnoli-cinesi devono spuntare almeno 200 milioni dagli ott, altrimenti per loro potrebbero essere un problema. Quindi, torneranno all’assalto con Perform (già lo stanno facendo) e sonderanno anche Vodafone e altri gestori del web. Mediapro deve avere un margine di vantaggio, altrimenti l’operazione sarebbe in perdita. E se per ipotesi dovesse saltare tutto? Niente terzo bando ma trattative private. Sarà di sicuro una battaglia: Sky non può perdere il campionato di serie A ora che si è aggiudicata l’esclusiva di Champions ed Europea League. Sky ha bisogno del calcio ma Mediapro ha bisogno di Sky. E’ arrivato il momento del dialogo, dopo quello degli esposti.



No di Chiambretti, sarà Savino a condurre le Notti Mondiali su Canale 5

Mediaset si è aggiudicata i diritti tv dei Mondiali di Russia, battendo per la prima volta la Rai: tutte le gare saranno trasmesse in chiaro, le principali sull’ammiraglia, Canale 5. Sempre su Canale 5 è prevista una trasmissione di calcio e intrattenimento dedicata alla Notti mondiali, in seconda serata al termine degli incontri. Dopo i no di Chiambretti e Bonolis, a condurla è stato chiamato Nicola Savino, che di calcio è sicuramente competente e appassionato. Per sei anni ha condotto ad esempio “Quelli che il calcio” su Rai 2. Il 17 maggio 2017 è passato a Mediaset. Savino sarà affiancato dalla Gialappas e da una valletta ancora da individuare. Così come il nome della trasmissione.





La Var nelle Coppe, perché l’Uefa non ci ripensa?

Nelle due Coppe europee dell’Uefa sono in ballo soldi e prestigio: ma il presidente Ceferin non vuole la Var (che invece sarà ai Mondiali di Russia). Un errore, è vero che in molte Nazioni la Var non c’è, è vero che ci vuole uniformità e non tutti possono permettersela adesso. Ma visto l’errore di ieri in Arsenal-Milan, e non è certo il primo, sarebbe il caso di studiare un sistema per averla almeno nelle semifinali e in finale di Champions ed Europa League. Troppi sono gli interessi in ballo per prendere ancora tempo. A meno che sia una guerra fra Fifa e Uefa: in questo caso sarebbe ancora peggio. Pensate alle due sfide Real-Juve e Roma-Barcellona: lì la Var servirebbe, eccome.