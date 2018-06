– Vendita per prodotto, non per piattaforma. Si è conclusa dopo meno di un’ora l’assemblea di Lega Serie A convocata nella sede di via Rosellini per l’assegnazione dei diritti tv per il triennio 2018/21. I rappresentanti della Confindustria del pallone hanno approvato all’unanimità tre pacchetti principali, che verranno pubblicati intorno alle 18 sul sito ufficiale della Lega.

Le società della massima serie hanno dato il via libera per una vendita per prodotto anziché per piattaforma. Dovrebbe essere confermato il prezzo minimo di vendita di 1,1 miliardi di euro.