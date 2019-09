Titolo: dirigente ingegnere ASL TO 3 DI COLLEGNO PINEROLO



Azienda:



Descrizione: ) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente ingegnere. (GU n.84…, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente ingegnere – presso questa A.S.L. TO3…

Luogo: Pinerolo, Torino – Collegno, Torino