Titolo: DIRETTORE DI FILIALE – AGENZIA PER IL LAVORO



Azienda: Direzione Lavoro



Descrizione: le priorità commerciali, distribuirà il carico di lavoro, garantirà il corretto adempimento delle procedure interne…. Si richiede: – Esperienza pregressa come Commerciale in Agenzia per il Lavoro – Ottima conoscenza del tessuto imprenditoriale…

Luogo: Vicenza