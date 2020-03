Enrico Nigiotti su Instagram: la diretta organizzata dal cantautore per affrontare l’emergenza Coronavirus.

Sono tanti gli artisti italiani che si stanno muovendo per aiutare gli italiani ad affrontare l’emergenza Coronavirus, con raccolte fondi e dirette social. Tra queste c’è anche Enrico Nigiotti, che ha annunciato sui social di aver aderito a #iosuonodacasa e #acasaconvoi.

Su Instagram il cantautore livornese ha anche dichiarato di aver aperto una raccolta fondi per l’Ospedale della sua città. Un aiuto concreto che ha scaldato il cuore di tutti i suoi fan e non solo.

Enrico Nigiotti su Instagram: la diretta

Enrico ha annunciato attraverso i social di avere in mente di organizzare una diretta per combattere l’emergena Coronavirus stando insieme per suonare, cantare e chiacchierare.

“Ciao a tutti, dato che dobbiamo stare tutti in casa, ho pensato di tenervi compagnia con una diretta streaming su Instagram“, ha affermato il cantautore, dando appuntamento a venerdì 13 marzo alle ore 18.

“Suoniamo qualche pezzo, chiacchieriamo, per sentirci vicini“, ha proseguit nel suo messaggio, “Ci tengo a dire che non lo faccio per sdrammatizzare la situazione, ma per promuovere l’importanza di unire le forze e dare una mano agli ospedali delle nostre città, con un piccolo gesto possiamo fare la differenza in una situazione di estrema difficoltà“.



Enrico Nigiotti: raccolta fondi per Livorno

Come già fatto da altri artisti e altre personalità dello spettacolo, dello sport e del mondo istituzionale, il cantautore ha deciso di aderire a una raccolta fondi per cercare di combattere concretamente quest’emergenza sanitaria che sta mettendo in difficoltà il paese.

In particolare, l’artista ha partecipato a una raccolta per la Terapia intensiva dell’Ospedale di Livorno. Un bellissimo gesto che in questo momento deve essere da buon esempio per tutti noi.

