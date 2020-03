Tiziano Ferro e Laura Pausini saranno protagonisti di una diretta Instagram congiunta: lo hanno annunciato i due artisti sui loro social.

Tiziano Ferro e Laura Pausini in diretta Instagram insieme per combattere il Coronavirus! I due cantautori italiani, tra i nostri artisti più amati e conosciuti in tutto il mondo, hanno deciso di unire le forze per regalare ai fan qualche momento di svago in questi giorni di quarantena da Coronavirus.

Lo hanno annunciato gli stessi protagonisti attraverso dei post sui loro account ufficiali, mandando in visibilio tutti i loro follower! Ecco quando sarà possibile passare un po’ di tempo con loro.

Tiziano Ferro e Laura Pausini: diretta Instagram insieme

Hanno utilizzato un post sui propri account social il cantautore di Latina e la voce di Solarolo per dare appuntamento ai fan per martedì 17 marzo alle ore 17 italiane.

Una diretta doppia in cui si parlerà certamente di musica ma anche di tanti altri argomenti riguardanti le loro e le nostre vite. Un modo unico e speciale per passare insieme del tempo in questi giorni difficili, e sentirsi in qualche modo un po’ più vicini anche a chilometri di distanza. Ecco il post:

Tiziano Ferro e Laura Pausini: la reazione dei fan

In pochi minuti l’annuncio di Tiziano e Laura ha fatto il giro del mondo (social) e ha portato alla reazione entusiasta di tanti loro fan, compresi alcuni volti noti del mondo dello spettacolo.

Paola Iezzi ha ad esempio applaudito i suoi amici, mentre Peppe Vessicchio ha sottolineato che sarà una diretta “da non perdere“. Fiorella Mannoia si è invece limitata a un like semplice ma significativo.

Non resta che sintonizzarci tutti insieme il 17 alle 17 per poter vedere cosa avranno in mente Tiziano e Laura in questa diretta che diventa fin da ora una delle più attese di questa quarantena.