Emma e Fedez insieme su Instagram: la loro diretta supera i 100mila spettatori.

Grande spettacolo e grande successo per Emma Marrone e Fedez. In questi giorni di dirette e spettacoli casalinghi, i due artisti hanno unito le forze in una diretta Instagram per intrattenere i propri follower. E il risultato è stato entusiasmante, con un pubblico di oltre 100mila persone connesse.

La coppia di cantanti ha regalato un grande show ai propri fan, duettando sui loro successi più famosi ma concedendosi anche una cover di Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno.

Già da giorni protagonisti di una serie di iniziative social per intrattenere i propri follower a casa, Emma e Fedez hanno scelto di unire le forze per uno show spettacolare.

Il rapper milanese ha infatti chiamato la cantante salentina per intervenire durante il suo live, e i due hanno potuto così improvvisare un concerto dal balcone vero e proprio, grazie anche all’impianto stereo potentissimo del marito di Chiara Ferragni.



La stessa Chiara, spettatrice privilegiata di questo grandissimo show, ha applaudito l’amica Emma per le sue performance, gridandole: “Sei da brividi“.

La cantante salentina ha regalato nell’occasione ai fan due dei suoi successi più amati: Amami e l’ultimissimo singolo Luci blu. E poi ha voluto interpretare la cover di una delle canzoni più importanti della storia della musica italiana: Nel blu dipinto di blu. Il risultato è stata una diretta che ha mantenuto costante le 100mila persone collegate, arrivando a sfiorare anche i 105mila utenti. Numeri da record per due artisti italiani.

Questo un video pubblicato su YouTube con la diretta dei Emma e Fedez, nel caso ve la foste persi: