Titolo: Diplomato/a Perito Meccanico per tirocinio



Azienda: Openjobmetis



Descrizione: Per azienda cliente ricerchiamo una risorsa in possesso del Diploma di Perito Meccanico o Qualifica similare per tirocinio con finalità assuntiva come Addetto/a al montaggio meccanico. Si richiede: Diploma di Perito Meccanico o Qualific…

Luogo: Beinasco, Torino