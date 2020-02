Titolo: DIPLOMATO/A IN RAGIONERIA PER TIROCINIO



Azienda: Staff S.p.A.



Descrizione: Staff spa, filiale di Mantova, ricerca per prestigiosa realtà industriale un DIPLOMATO/A IN RAGIONERIA per inserimento… e mezzi di trasporto Il candidato ideale è un/una giovane diplomato/a residente in zona di lavoro interessato ad intraprendere…

Luogo: Marcaria, Mantova