Titolo: DIPLOMATI/LAUREATI IN ELETTRONICA/MECCATRONICA



Azienda: Orienta



Descrizione: Orienta Spa, filiale di Via Giotto 36, ricerca per azienda multnazionale inglese un/a: PERITO O LAUREATO/A nel settore ELETTRONICO/ELETTRICO/MECCATRONICO da inserire a tempo indeterminato presso prestigiosa azienda cliente leader nel setto…

Luogo: Milano