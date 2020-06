Si è spento a soli 53 anni Pau Donés, frontman e voce del gruppo spagnolo Jarabe De Palo che a fine anni ’90 ha conquistato l’Italia con la loro Depende. Il brano fu così un successo che venne realizzata pure una versione italiana, Dipende, con la collaborazione di Jovanotti.

Ed è stato proprio Jovanotti a scrivere il ricordo più bello sul suo collega:

“Ho appena saputo della morte di Pau Donés, è una notizia tremenda, ci eravamo scritti 3 giorni fa e come al solito era lui a rassicurare me. Mi mancherai tantissimo amico e maestro, niente cancellerà i momenti bellissimi vissuti insieme, la bella musica, le mangiate e le bevute, le chiacchierate infinite, la forza che ci siamo dati reciprocamente. Conoscerti ed esserti amico è stato un grande regalo. Dove sei ora? Mi è difficile crederci”.

Pau Donés è morto a 53 anni a causa di un tumore che lo aveva colpito nel 2015.

La famiglia del cantante ringrazia “il team medico e tutto il personale” degli ospedali che hanno seguito Pau, “per il lavoro e la dedizione che gli hanno dedicato in questo periodo” e chiede “il massimo rispetto per la privacy in questo momento difficile”.