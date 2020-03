Diodato canta La cura di Franco Battiato e la dedica all’Italia stretta dall’emergenza Coronavirus: il video.

Anche Diodato omaggia l’Italia in questo momento molto difficile, e lo fa in un modo che ha fatto emozionare tutti i suoi fan e non solo. L’artista pugliese, vincitore del Festival di Sanremo 2020, è stato ospite domenica 15 marzo di Che tempo che fa, e ha cantato nell’occasione La cura di Franco Battiato, dedicandola al nostro paese.

Una versione emozionante di uno dei brani più famosi e amati del cantautore siculo.

Diodato canta La cura di Battiato

L’artista di Fai rumore ha lanciato un bel messaggio di solidarietà all’Italia cantando una splendida versione di La cura nel salotto televisivo di Fabio Fazio.

La sua esibizione è stata accompagnata alle sue spalle da immagini di repertorio di questi giorni, con foto di medici e infermieri, o di bandiere alle finestre e ai balconi. Un momento toccante che ha reso orgogliosi ancora una volta tutti gli spettatori da casa e i suoi fan.

Ecco il video:

Da Fai rumore a Che tempo che fa

L’artista pugliese ha raggiunto l’apice del suo successo lo scorso febbraio, trionfando con numerosi premi vinti al Festival di Sanremo 2020 grazie alla delicatissima ballata Fai rumore, tratta da uno degli album più apprezzati di questi primi mesi dell’anno, Che vita meravigliosa.

Un successo che ha cambiato la vita del cantautore, che ha però dovuto fare i conti con alcune situazioni che hanno in parte fatto passare in secondo piano la sua vittoria: prima la lite ‘storica’ tra Bugo e Morgan; poi lo scoppio dell’emergenza Coronavirus, che ha ovviamente superato per importanza qualunque altro fatto delle nostre vite di queste ultime settimane.