Diodato sarà il protagonista italiano all’Eurovision Song Contest 2020: il vincitore di Sanremo ha accettato il ruolo.

Da diversi anni ormai è tradizione che il vincitore del Festival di Sanremo rappresenti l’Italia all’Eurovision Song Contest. Una tradizione che anche quest’anno verrà confermata.

Diodato ha infatti accettato questo delicatissimo ruolo, e con tutta probabilità presenterà sul palco dell’Eurovision, che quest’anno si svolgerà a Rotterdam, nei Paesi Bassi, la sua splendida ballata Fai rumore.

Diodato all’Eurovision Song Contest

Sarà dunque Diodato a prendere il posto di Mahmood, che lo scorso anno aveva ben figurato all’Eurovision Song Contest arrivando al secondo posto dietro Duncan Laurence, peraltro immeritatamente, visto che il suo brano ha avuto un successo molto maggiore in Europa rispetto a quello del cantante olandese.

Ricordiamo che l’Italia fa parte dei Big 5 dell’Eurovision, e quindi il cantautore pugliese sarà protagonista sul palco solo nel giorno della finale, il 16 maggio 2020, all’Ahoy Arena di Rotterdam. E noi già da oggi facciamo tutti il tifo per lui.



L’Italia all’Eurovision

Pur sottolineando quanto sia un orgoglio avere un brano tipicamente ‘italiano’ all’Eurovision, salvo modifiche nel testo e nell’arrangiamento Fai rumore difficilmente ripeterà le gesta di Soldi, avendo un sound meno europeo e contemporaneo.

Va anche detto che, in generale, la storia dell’Italia all’Eurovision non è delle più fortunate: solo in due occasioni siamo riusciti a vincere, nel 1964 con Gigliola Cinquetti e la sua Non ho l’età, mentre nel 1990 a trionfare fu Toto Cutugno con Insieme. Decisamente poco, contando che quella di Diodato sarà la quarantaseiesima partecipazione del nostro paese alla competizione musicale per nazioni.

Di seguito il video di Fai rumore:

