Diodato torna a Taranto per la prima volta dopo la vittoria a Sanremo: il cantante riceve la Civica Benemerenza dal Comune.

Il vincitore del Festival di Sanremo 2020, Diodato, è tornato per la prima volta nella sua città, Taranto, dopo il trionfo nella kermesse. L’artista pugliese ha ricevuto in particolare la Civica Benemerenza dal Comune.

Un omaggio importante per un cantuatore che ha saputo conquistare tutti con la sua splendida Fai rumore, regalando all’Italia un’immagine molto positiva di una città spesso salita alle cronache negli ultimi anni per vicende poco piacevoli, come quelle riguardanti l’ex Ilva.

Diodato a Taranto per ricevere la Civica Benemerenza

Il 24 febbraio l’artista che ha vinto Sanremo 2020 è tornato a Taranto e si è recato nel Palazzo di Città per ricevere dal Comune la Civica Benemerenza, un attestato d’onore per un cittadino emerito della provincia pugliese.

Per l’occasione Antonio è stato accolto da un mare di fan. Quello tra il cantautore e il popolo di Taranto è stato un abbraccio metaforico, a dimostrazione di quanto affetto si sia guadagnato l’artista nativo di Aosta con la sua ultima avventura a Sanremo.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/DiodatoOfficial/

Diodato: “C’è bisogno di una rivoluzione per Taranto”

A margine dell’evento ufficiale in Comune, l’artista ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate dall’Ansa: “Credo che si possa lavorare tutti insieme per un futuro diverso per la nostra città. Penso che Taranto abbia pagato abbastanza in questi anni. C’è bisogno di una rivoluzione vera e propria“.

Parole importanti da parte del vincitore di Sanremo, che invita i propri concittadini a lottare per migliroare la situazione della propria città: “Ora spero si possa lavorare insieme, per i nostri cittadini, per quelli che non ci sono più, per i nostri operai che non meritano di andare al lavoro tutti i giorni con questo peso“.

“Abbiamo bisogno di una soluzione adesso“, ha concluso l’artista di Che vita meravigliosa, “Credo che abbiamo dato abbastanza. Ci vorrebbe un intervento dello Stato importante e definitivo. Uniti possiamo pretendere una soluzione“.

Di seguito il video ufficiale di Fai rumore:

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/DiodatoOfficial/