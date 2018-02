(reuters)

DIMMI che cannabis usi e ti dirò che rischi corri: ecco la guida aggiornata per i medici di fronte all’espandersi della liberalizzazione del consumo per scopo anche ricreativo. Lo “special Report” appena apparso sul Journal of the American Osteopathic Association, a cura del giovane psichiatra Jeramy Peters, dell’Oregon Health and Science University di Portland e colleghi, ha lo scopo di aggiornare e informare i sanitari su rischi e problemi legati alla marijuana per risposte puntuali ai consumatori di prodotti ormai legali in molte realtà (9 gli stati degli Usa).

PROBLEMI PSICHIATRICI. “Da una prospettiva psichiatrica – scrivono nel Report – scoraggiamo fortemente l’uso di cannabis in pazienti con disturbo bipolare, chi è a rischio psicosi, chi ha problemi di ansia sociale”. Chiarisce ulteriormente il leader dello studio: “Siamo molto preoccupati per i giovani, teenager avanzati e ventenni, il cui cervello è in crescita”. Se da una parte è difficile – dice sempre lo psichiatra – prevedere il possibile sviluppo di disturbi mentali per l’uso di cannabis, la presenza in famiglia di storie di malattie mentali può segnalare un alto rischio. “I pediatri e medici di famiglia dovrebbero stare attenti a chi ha problemi di ansia e depressione, cercando di avere un colloquio sincero e franco sull’uso di cannabis con questi ragazzi”, sostiene lo specialista.

RISCHI A LUNGO TERMINE. In base alle attuali conoscenze gli effetti a più lungo termine di un uso continuato di cannabis impatta sulla memoria e la concentrazione e con un declinare della motivazione. Appena il consumo di marijuana inizia a danneggiare lo stato di salute dell’individuo o le sue funzioni lavorative (un tipico segno di abuso) sarebbe opportuno – dicono i ricercatori – consigliarne l’interruzione e/o il ricorso a specifici trattamenti disintossicanti. Comunque, insistono i ricercatori, anche coloro che non hanno alcun problema e che “fumano” per motivi ricreativi, possono avere un beneficio dal consulto abituale anche su questo aspetto con il proprio medico senza tabù. Nel Report viene anche indicato un rischio teorico di infezione da funghi nel caso di fumo di cannabis ammuffita.

TIPO DI CANNABIS. Come è noto le principali sostanze chimiche della cannabis sono il tetraidrocannabinolo (THC) e il cannabidiolo (CBD). THC è il principale responsabile delle forti esperienze di chi consuma ed esiste una media-buona evidenza che il THC possa aiutare nei dolori neuropatici e oncologici. Come detto, il suo uso potrebbe però avere effetti psicotici. Dall’altra parte il CBD sembrerebbe avere effetti anti-psicotici e proprietà ansiolitiche. Sono in corso studi sul suo uso come anti-epilettico e anti-infiammatorio. I benefici effetti per l’uso medico della cannabis sembrano limitati – chiosano i ricercatori – se il paziente insiste sarebbe meglio raccomandare un uso ridotto. Nei pazienti con malattie polmonari o cardiovascolari meglio l’uso commestibile che quello inalato. “Teoricamente la vaporizzazione potrebbe evitare l’assunzione di sostanze tossiche associate al fumo, sebbene i dati che supportano tale ipotesi siano insufficienti”. Il vero problema che negli anni si è posto è la potenza della cannabis che si è enormemente ampliata. “Negli anni Sessanta il THC presente era tra l’1 e il 5%, molti tipi attualmente in vendita ne hanno tra il 15 e il 25% e si arriva anche al 30% ed oltre. Quando si fuma circa il 25% dei cannabinoidi presente nell’erba viene assorbito”, segnalano i ricercatori.

COME, CHE TIPO E QUANTO CONSUMI? Le domande chiave che il medico deve fare sono queste. Sapere il tipo di prodotto che si usa, la quantità e frequenza, se si fuma o si vaporizza o si ingerisce: solo in questo modo si possono calcolare i rischi ed avere un colloquio franco con il proprio medico. Meglio certificata e legalizzata, sembrano quindi dire (senza mai scriverlo) i ricercatori. “E in più, occorre ricordare sempre, tutto dipende dalla fisiologia individuale”, avverte Walter Prozialeck, a capo del Department of Pharmacology del Chicago College of Osteopathic Medicine alla Midwestern University. Quindi età, peso, caratteristiche, storia clinica.

FUMATA, INALATA, INGERITA. Comunque, quando la cannabis è inalata con un vaporizzatore chi la utilizza assorbe fino al 33% del totale dei cannabinoidi. Sia fumata che inalata la cannabis produce effetti più velocemente, anche entro i due minuti con durata tra 2-4 ore, permettendo così un dosaggio controllato e più efficace. Se invece la cannabis viene ingerita gli effetti del THC appaiono tra le 2 e le 4 ore dall’ingestione e rimangono per 6-8 ore. Un effetto spesso più intenso e più duraturo. Per questo motivo tale utilizzo può portare più frequentemente a sovradosaggio ed effetti negativi. “Per inciso – scrivono i ricercatori – i prodotti con cannabis commestibile possono essere facilmente scambiati con quelli senza cannabis e ingeriti involontariamente. I bambini sono particolarmente a rischio – in genere questi prodotti sono dolci e confezionati con tipologie simili ai prodotti familiari. Durante le visite i medici dovrebbero consigliare chi utilizza cannabis di tenere in particolari posti sicuri, magari armadietti con lucchetto, questi prodotto per evitare ingestioni accidentali da parte di bambini o altri coinquilini”.

CONCLUSIONE. “Visto l’atteggiamento orientato a un’accettazione dell’uso medico e ricreativo della cannabis – concludono il Report gli studiosi – ci aspettiamo che l’industria della cannabis continuerà a crescere e produrre un sempre più ampio tipo di prodotti per il consumo. I medici e i clinici di conseguenza sono di fronte alla sfida dello svilupparsi dell’uso della cannabis per meglio valutare e trattare disturbi e assistere pazienti che scelgono l’uso di cannabis per motivi medici o ricreativi”. E il farmacologo aggiunge: “Il miglior consiglio che si può dare nell’uso della cannabis è comunque: parti piano e vacci piano”.