Il tennista bulgaro Grigor Dimitrov è risultato positivo al coronavirus, il giorno dopo essere uscito dal secondo round del tour Adria di Novak Djokovic battuto dal croato Borna Coric. “Voglio far sapere ai miei fan e amici che sono tornato positivo a Monaco per Covid-19 – ha scritto Dimitrov su Instagram – Voglio assicurarmi che chiunque sia stato in contatto con me in questi giorni sia sottoposto a test e adotti le precauzioni necessarie. Mi dispiace per qualsiasi danno che potrei aver causato. Sono tornato a casa ora e mi sto riprendendo. Grazie per il vostro supporto e per favore, restate in salute”, ha aggiunto Dimitrov.

