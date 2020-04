Le dimissioni di Mauro Ferrari non sono arrivate all’improvviso. Lo scienziato italiano a capo dello European Research Council (Erc), l’ente europeo finanziatore della scienza targata Ue, ha sbattuto la porta accusando Bruxelles: “Sono molto deluso dalla sua risposta di fronte all’emergenza Covid” ha scritto mercoledì 7 aprile in una lettera al Financial Times. In realtà la delusione nei confronti dell’esperto padovano di nanotecnologie reclutato direttamente dall’America era reciproca, andava avanti da tempo, e l’emergenza Covid c’entra solo in parte. “La versione del professor Ferrari non riflette tutta la verità” ha precisato l’Erc in una nota.

Già al momento della sua nomina, avvenuta a maggio 2019 , era stata ricordata l’apertura di credito di Ferrrai nei confronti di Stamina, il presunto trattamento con le cellule staminali poi rivelatosi una bufala. “E’ il primo caso importante di medicina rigenerativa in Italia” aveva detto nel 2014 in tv alle Iene. Salvo poi correggersi, dopo l’assegnazione della guida dell’Erc: “Il metodo era sbagliato, ma quei pazienti andavano ascoltati”. Insediatosi a gennaio, ieri nella sua lettera di dimissioni ha lamentato la “completa mancanza di coordinamento tra gli stati membri e la continua opposizione a iniziative di supporto finanziario coesive”.

Prima delle dimissioni, in realtà, Ferrari era stato sfiduciato dal Consiglio Scientifico dell’Erc. I suoi 19 membri, il 27 marzo, gli avevano chiesto all’unanimità di dimettersi con una serie di motivazioni che sono spiegate in un comunicato ufficiale dell’ente. “Il professor Ferrari, sin dalla sua nomina, ha mostrato una mancanza di impegno nei confronti dell’Erc, non partecipando a molte riunioni importanti e trascorrendo lunghi periodi negli Stati Uniti”. Ancora: “Ha portato avanti molte iniziative personali all’interno della Commissione senza consultare il Consiglio Scientifico, usando la sua posizione per promuovere le proprie idee”. Infine, l’accusa forse più grave: “Il professor Ferrari era coinvolto in molte iniziative esterne, molte accademiche ma alcune commerciali, che richiedevano tempo e sforzi e che sembravano a volte avere la precedenza sui suoi impegni con l’Erc. Il carico di lavoro associato a queste attività si è rivelato incompatibile con il mandato di presidente del Consiglio Scientifico”.

Creato nel 2007 per finanziare progetti di ricerca rischiosi e di lungo periodo e per sostenere giovani scienziati dalle idee brillanti, l’Erc gestisce un budget di 13 miliardi per il periodo 2014-2020. Ferrari, che al momento della nomina era ex presidente dello Houston Methodist Research Institute, negli Stati Uniti, e fa parte della Pontificia Accademia Pro Vita, si era reso protagonista delle cronache italiane ancora nel dicembre 2018. Quando il governo di cui faceva parte la Lega cacciò il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana Roberto Battiston, il comitato di selezione dei presidenti degli enti di ricerca italiani si dimise. Era stato questo comitato (di cui faceva parte anche la direttrice del Cern Fabiola Gianotti) a garantire sull’eccellenza scientifica di Battiston. Ma le dimissioni non furono unanimi, riguardarono quattro membri su cinque. Mauro Ferrari infatti rimase al suo posto: “Sono d’accordo coi miei colleghi nel merito – spiegò – ma seguo il motto dei militari: si muore sul pezzo”. Oggi, dopo il voto di sfiducia, ha cambiato idea, ribaltando un voto di sfiducia in una lettera d’accusa.