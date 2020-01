Una ‘dimenticanza’ che avrebbe potuto rovinare le vacanze natalizie, trasformandole in un incubo. Una coppia di romani di ritorno dalle ferie, secondo quanto riporta il Tirreno, ha lasciato su una sedia del punto di ristoro dell’autogrill Magra Ovest di Vezzano Ligure nello spezzino un bauletto con tutti i gioielli di famiglia per un valore complessivo di circa 100mila euro tra oggetti d’oro e pietre preziose. Resosi conto di quanto accaduto, hanno chiamato la polizia stradale che ha mandato sul posto una pattuglia. Per fortuna era stato trovato dai dipendenti che l’hanno subito riconsegnato agli agenti.

Fonte