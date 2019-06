Diletta Leotta e Francesco Monte sono tornati single da poco ed alcuni fan dell’ex gieffino avrebbero riconosciuto il loro idolo (più precisamente la sua voce) in una storia della giornalista di Sky scatenando il gossip dell’estate.

Francesco Monte ha lasciato Giulia Salemi e Diletta Leotta ha lasciato Matteo Mammì perché segretamente innamorati fra loro? Questo è quello che è trapelato.

A riportare il video incriminato è stata una fanpage di Giulia Salemi che ha riconosciuto la voce di Francesco Monte in un video pubblicato da Diletta Leotta su Instagram.

A far sapere della rottura fra Diletta Leotta e Matteo Mammì è stato il portale Dagospia, che ha rivelato che è stata la donna ad andare via di casa, dopo una convivenza durata quattro anni.

Al momento la Leotta non ha commentato i gossip sulla sua vita privata, ma in una recente intervista a Verissimo aveva usato parole di stima per Mammì. “Matteo è il mio gol più bello nella mia vita privata. Sono felice con lui da quattro anni. Abbiamo un rapporto di grande complicità. Mi piacerebbe diventare mamma con lui, io arrivo da una famiglia numerosa, ma non so se arriverò ad avere quattro figli come ha fatto mia mamma”.