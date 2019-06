Francesco Monte e Diletta Leotta sono tornati da poco single, lui ha lasciato Giulia Salemi e lei ha rotto con Matteo Mammì. Negli ultimi giorni è scoppiato anche un rumor secondo il quale l’ex gieffino e la conduttrice radiofonica sarebbero una coppia.

Fermata da Tabloit all’entrata di Radio 105, Diletta ha risposto alla domanda del paparazzo ‘stai insieme a Francesco Monte?’: “Posso dirti che siamo amici, davvero, amici”.

Quando il fotografo le ha chiesto notizie in merito al video da lei pubblicato in treno, nel quale si sente in sottofondo la voce di San Francesco, la Leotta ha risposto: “Quale video? Non ne so niente“.

Peccato che il video sia ancora sul web e che Tabloit confermi i rumor.

“A questo punto le domandiamo dell’ormai famoso video girato in treno dalla conduttrice. Nella clip saluta un caro amico di Francesco. In sottofondo, mentre Diletta parla, si sente proprio la voce dell’ex gieffino. O, almeno, così è sembrato a molti. “Non ne so niente“, ci ha risposto Diletta con fare vago. Peccato che noi possiamo rivelarvi con certezza che sul treno insieme a Diletta c’era proprio Francesco Monte. Come mai la bella conduttrice ha mentito? Un viaggio in treno insieme, di per sé, non prova una relazione: i due avrebbero potuto essere lì per lavoro, per caso o per amicizia. Il fatto che Diletta abbia finto di non ricordare un fatto reale, invece, fa nascere più di un sospetto…”