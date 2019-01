Un digiuno collettivo per accendere i riflettori sui diritti dei migranti e dei rifugiati. Per tutta la giornata del 28 gennaio oltre 1.200 persone provenienti da 27 Paesi del mondo – ma entrambi i numeri sono in continuo aggiornamento – manifesteranno attraverso uno sciopero della fame il loro dissenso nei confronti delle politiche migratorie del governo italiano, e in particolare della scelta di non permettere lo sbarco delle 47 persone a bordo della Sea Watch 3, da quattro giorni bloccata al largo delle coste di Siracusa.

La mobilitazione, che è stata ribattezzata #cipassalafame, è partita il 21 gennaio da un post su Facebook di Daniele Biella – giornalista di Vita Non Profit salito a bordo della nave Aquarius nel settembre 2017 – e in poche ore ha raccolto centinaia di adesioni, tra associazioni, giornalisti, operatori umanitari e intellettuali. Ma anche e soprattutto di tanti cittadini comuni, desiderosi di aderire all’iniziativa per rompere il silenzio della società civile e “ricordare chi ha perso la vita nel Mediterraneo, col pensiero alle migliaia di uomini, donne e bambini ancora oggi bloccati nei lager in Libia, e in solidarietà con tutti i migranti già in Italia e in Europa, che vedono la loro ricerca di una vita migliore ostacolata da leggi ingiuste e controproducenti”, spiegano i responsabili della campagna sul sito internet dedicato all’iniziativa.



La data scelta per la protesta, all’indomani del Giorno della Memoria, è tutto fuorché casuale e gli organizzatori mettono in chiaro l’intento simbolico fin dalle premesse: “Abbiamo scelto il 28 gennaio perché ricordare è fondamentale, ma non basta più” spiega Donatella Columbro, consulente di campagne digitali, una delle anime del progetto, “non ci si può voltare dall’altra parte di fronte a ciò che sta accadendo nel Mediterraneo. È una situazione esasperante che richiede simboli forti”. Quel simbolo forte è diventato #cipassalefame e in queste ore sta diventando virale su Twitter, Instagram e Facebook.

Aderire all’iniziativa è facile e alla portata di tutti: per partecipare basterà saltare un pasto e condividere sui social network la foto di un piatto vuoto con l’hashtag della campagna. Chi vorrà potrà donare l’equivalente della spesa risparmiata a organizzazioni che si occupano di salvataggio in mare dei migranti ed eventualmente organizzare una “cena a digiuno” per sensibilizzare amici e conoscenti sulla causa.

“L’obiettivo di oggi è rendere visibili le migliaia di cittadini contrari alla violazione dei diritti umani”, prosegue Donatella Columbro. “Non siamo in minoranza. Siamo tutte le persone scese nel porto di Siracusa ad accogliere i migranti, siamo chi ha protestato per la chiusura del Cara di Castelnuovo di Porto. I buoni sono solo più silenziosi – conclude l’ideatrice della campagna – ma è arrivato il momento di farci sentire”.