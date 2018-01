Un analista di Digitimes smentisce le voci della KGI e afferma che Apple potrebbe lanciare un solo nuovo iPhone OLED nel 2018, quello con schermo da 6.5 pollici.

Secondo Ming-Chi Kuo della KGI, nel 2018 saranno rilasciati tre iPhone: due modelli OLED con schermi da 5.8 pollici e da 6.5 pollici, un modello LCD con schermo da 6.1 pollici. Per gli analisti di Digitimes, invece, Apple non avrebbe ancora preso una decisione e starebbe vagliando varie ipotesi.

Il report parla addirittura di un solo iPhone OLED, il modello da 6.5 pollici, con Apple intenzionata a non produrre alcun dispositivo OLED da 5.8 pollici (come l’attuale iPhone X). Proprio questo aspetto rende poco credibile il report di Digitimes, visto che appare poco credibile non avere una nuova versione OLED dell’iPhone X da 5.8 pollici nel 2018.

In ogni caso, secondo l’analista, Apple starebbe vagliando queste ipotesi: iPhone LCD da 5.8 pollici, iPhone LCD da 6.1 pollici, iPhone OLED da 6.1 pollici e iPhone OLED da 6.5 pollici. Alla fine, Apple potrebbe vagliare per questi tre modelli: iPhone LCD da 5.8 pollici (che sarebbe il più economico di tutti), iPhone LCD da 6.1 pollici e iPhone OLED da 6.5 pollici.

Ancora una volta, appare improbabile che Apple opti per ben due modelli LCD, quando altri report parlano di grandi investimenti sull’OLED. Insomma, questa notizia va presa come un semplice rumor e nulla di più.

Infine, Digitimes parla anche dell’iPhone SE 2, che Apple potrebbe rilasciare nel secondo trimestre dell’anno. Secondo l’analista, il nuovo iPhone SE supporterà la ricarica wireless ma non integrerà i sensori Face ID e 3D Touch.