Tv, si cambia. Con il doppio passaggio alla tecnologia Mpeg4 nel 2021 e Dvb-T2 entro il 2022, alcuni televisori potrebbero non essere al passo con i tempi. Come sapere se il tuo apparecchio supporterà il cambio o meno? A grandi linee il problema non c’è se l’acquisto del televisore è avvenuto dal gennaio 2017 in poi. Se, invece, non ricordiamo quando l’abbiamo comprato, basta andare sui canali che supportano l’HD ossia quelli che vanno dal 501 in poi. Se li vediamo allora la nostra tv ha l’Mpeg4, altrimenti no. In quest’ultimo caso bisognerà ricomprare la tv o un decoder e, con alcuni requisiti, si potrà usufruire del bonus di circa 50 euro. Il secondo passaggio è quello entro il 2022 al Dvb-T2. Nessun problema anche in questo caso per gli apparecchi, comprati nel 2017. Se abbiamo staccato il bollino come probabile o perso il libretto di istruzioni, si potrà cercare su internet il nostro modello con ‘Dvb-T2 Hevc’ per vedere se lo supporta.

Fonte