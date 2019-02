Accelera il processo di rinnovamento delle aziende italiane, costrette a competere con mercati sempre più globalizzati, e cresce la necessità di agganciare nuove opportunità di crescita. Devono pertanto essere individuati le misure e gli strumenti messi a disposizione delle imprese per lo sviluppo delle competenze manageriali. È quanto dimostrano i dati presentati oggi al seminario organizzato dall’Associazione 4.Manager dal titolo ‘Le misure e gli strumenti per lo sviluppo delle competenze manageriali’, nell’ambito di Connext, l’evento di partenariato industriale promosso da Confindustria al Mi.Co (Milano Congressi). L’Osservatorio di 4.Manager ha elaborato i dati 2018 del Mise relativi al voucher per il Temporary export manager (Tem): una misura che ha consentito, per un importo di 35 milioni di euro, di assegnare 1.968 voucher alle imprese che si sono avvalse di manager esperti dei mercati esteri.

