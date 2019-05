Dig Festival 2019, l'importanza di chiamarsi "Inchiesta". A Riccione i protagonisti dell'informazione internazionale

Quarantanove proiezioni pubbliche, 14 incontri , 12 seminari. E poi concerti, spettacoli e mostre fotografiche. Sono in pillole i numeri del Dig Festival, in programma a Riccione dal 30 maggio al due giugno. Ma la quinta edizione del Festival dedicato al giornalismo investigativo ha il proprio cuore nel lavoro di ricerca e di selezione delle migliori videoinchieste dell’anno. E anche qui i numeri dicono tanto. Per l’edizione 2019 sono stati 302 i lavori raccolti, con il 60% di opere provenienti da oltre 20 Paesi stranieri. E i premi saranno consegnati sabato 1 giugno dopo la selezione ad opera di una giuria internazionale che quest’anno ha avuto come presidente Naomi Klein.



“Oggi più che mai, nell’era dei social e delle fake news”, “è necessario promuovere un giornalismo di qualità, che sappia approfondire le notizie, accertarne le fonti, indagare sui fatti. Un giornalismo di inchiesta che possa far luce sulla nostra realtà in modo indipendente, nel rispetto delle regole, secondo i dettami della democrazia, sempre più sotto attacco, in una sorta di resistenza civile alla menzogna”, afferma il presidente della Regione Emilia-Romagna, (partner istituzionale del Festival insieme al comune di Riccione), Stefano Bonaccini. E il sindaco di Riccione, Renata Tosi, sottolinea il coinvolgimento dei giovani: “È importante anche perché punta i riflettori, cosa cui la nostra città non può non guardare con interesse, sui giovani reporter di talento, un aspetto che vogliamo assolutamente valorizzare e che stiamo coltivando, coinvolgendo sempre più gli studenti delle nostre scuole superiori”.

I DIG Awards sono divisi in 7 categorie di concorso. Una di queste, DIG Pitch, vede sfidarsi 8 progetti d’inchiesta in corsa per un importante premio di produzione da 15.000 euro. Nelle altre categorie, vengono invece presentati 18 documentari, di diverso formato. Sono proprio tutte le opere arrivate in finale a costituire il nucleo centrale dei tanti eventi pubblici organizzati tra il Palazzo del Turismo, lo Spazio Tondelli e Piazzale Ceccarini, dove giovedì 30 maggio (ore 21.30) si terrà l’evento inaugurale: la proiezione del film di Alex Winter The Panama Papers.



Tra i tanti eventi speciali, da segnalare sabato 1 giugno l’unico concerto italiano di Thuston Moore, leader dei Sonic Youth; ad aprire il suo solo live è la rivelazione dell’indie italiano Giorgio Poi (Spazio Tondelli, dalle 22.30). Il doppio concerto arriva a conclusione della giornata clou di DIG 2019. Sempre sabato 1 giugno, infatti, sono in programma due degli appuntamenti più attesi di questo DIG Festival: alle 18.30, in Piazzale Ceccarini, l’intervista a Naomi Klein e alle 21.30, nella stessa piazza, la premiazione dei DIG Awards.



E sono tante le videoinchieste che saranno proiettate a Riccione. Tra le altre quella di Disclose, una redazione investigativa non-profit – nata in Francia e finanziata dal basso – che ha come obiettivo difendere gli interessi della collettività tramite inchieste indipendenti. Una di queste è Made in France, inchiesta che, attingendo a documenti top secret, ha svelato il massiccio utilizzo di armi francesi contro cittadini inermi nella guerra civile dello Yemen. A Riccione, nel pomeriggio di sabato 1° giugno due dei fondatori di Disclose, Mathias Destal e Geoffrey Livolsi, presenteranno l’inchiesta e il metodo di lavoro della redazione.







